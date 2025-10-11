Trump | Non ho cancellato l' incontro con Xi vedremo
(LaPresse) Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato venerdì che pensa di imporre un’ulteriore tassa del 100% sulle importazioni cinesi a partire dal 1° novembre o prima, potenzialmente aumentando le tariffe vicino ai livelli che in aprile hanno alimentato i timori di una recessione globale. Il presidente ha dichiarato sul suo sito di social media che sta imponendo queste nuove tariffe a causa dei controlli sulle esportazioni imposti dalla Cina sugli elementi delle terre rare. Trump non ha formalmente annullato l’incontro con Xi, ma ha lasciato intendere che potrebbe non avvenire, come previsto, nell’ambito del suo viaggio di fine mese in Asia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
