Trump minaccia dazi del 100% alla Cina dal 1° novembre motivazioni | dalla stretta di Pechino su export terre rare alla tassa su navi cargo Usa

L’annuncio di nuovi dazi alla Cina da parte di Trump può sembrare improvviso, ma da settimane Pechino sta cambiando la sua strategia commerciale Dopo mesi di trattative, i colloqui per un accordo commerciale tra Cina e USA sembrano falliti. Donald Trump ha minacciato di reinserire dazi al 100. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Trump minaccia dazi del 100% alla Cina dal 1° novembre, motivazioni: dalla stretta di Pechino su export terre rare alla tassa su navi cargo Usa

trump minaccia dazi 100Dazi, Trump: «Cina ostile, tariffe aggiuntive del 100% dal primo novembre». Rottura con Xi, Wall Street affonda - Il gioco di Donald Trump con le tariffe non sembra volersi fermare e ieri le sue nuove minacce verso la Cina e la possibilità di cancellare il suo incontro con Xi Jinping, in un momento ... Lo riporta ilmessaggero.it

Trump si scaglia contro la Cina e minaccia dazi del 100%. "Pechino è ostile" - "Gli Stati Uniti imporranno dazi del 100% sulla Cina, oltre a qualsiasi tariffa che stanno ... tg.la7.it scrive

