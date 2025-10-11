Trump minaccia dazi del 100% alla Cina dal 1° novembre motivazioni | dalla stretta di Pechino su export terre rare alla tassa su navi cargo Usa

L’annuncio di nuovi dazi alla Cina da parte di Trump può sembrare improvviso, ma da settimane Pechino sta cambiando la sua strategia commerciale Dopo mesi di trattative, i colloqui per un accordo commerciale tra Cina e USA sembrano falliti. Donald Trump ha minacciato di reinserire dazi al 100. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump minaccia dazi del 100% alla Cina dal 1° novembre, motivazioni: dalla stretta di Pechino su export terre rare alla tassa su navi cargo Usa

