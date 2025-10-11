trump ha imposto nuovi dazi alla cina

Dopo aver annunciato di stare «valutando un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti», Trump è passato dalle parole ai fatti imponendo tariffe aggiuntive del 100 per cento al Dragone, oltre a quelle già in vigore. L’inasprimento dovrebbe scattare dal primo novembre 2025 e prevede anche controlli sull’export di sfotware essenziali. «Avrei dovuto incontrare il presidente Xi tra due settimane, all’Apec, in Corea del Sud ma ora sembra non esserci motivo per farlo», ha inoltre scritto su Truth. La decisione è arrivata dopo che giovedì 9 ottobre la Cina ha annunciato nuove restrizioni sui materiali a base di terre rare, specificando che le licenze relative a determinati tipi di chip saranno concesse analizzando ogni caso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

