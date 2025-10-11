Trump ha fatto valere la sua forza E stavolta può essere decisiva
Roma, 11 ottobre 2025 – Quando Trump ha detto che se non avesse accettato la tregua avrebbe scatenato l’inferno, Hamas ci ha creduto. E Netanyahu ha capito che se non avesse abbandonato gli estremisti religiosi che pure fanno parte del suo governo, la sua vita politica sarebbe finita. Trump ha dimostrato di poter fare quello che vuole quando vuole. La paura che il presidente americano ha saputo instillare nell’animo dei due contendenti è stata decisiva per far cessare il fuoco. È merito suo e soltanto suo, anche per l’abilità con cui ha saputo tirare dalla sua parte gli altri attori principali di questa storia: l’ Egitto, la Turchia e soprattutto il Qatar destinatario delle scuse che Netanyahu è stato costretto dagli Stati Uniti a porgere per l’incauto bombardamento di Doha in cui Israele ha sperato di decapitare Hamas, senza riuscirci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
