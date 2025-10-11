Trump e il Nobel per la pace | SONDAGGIO

Nobel per la pace a Trump? La politica italiana si è divisa, voi cosa ne pensate? In Italia nei giorni scorsi è esplosa la discussione pubblica sull’ipotesi di assegnare a Donald Trump il Premio Nobel per la Pace, in merito al suo ruolo nei negoziati del cessate il fuoco e nell’accordo fra Israele e Hamas. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

