Trump di nuovo dal medico per un controllo | Era previsto gode di ottima salute generale

Ildifforme.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato spiegato che questo controllo si è reso necessario a causa dei viaggi che il titolare della Casa Bianca dovrà affrontare nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

trump di nuovo dal medico per un controllo era previsto gode di ottima salute generale

© Ildifforme.it - Trump di nuovo dal medico per un controllo: “Era previsto, gode di ottima salute generale”

In questa notizia si parla di: trump - nuovo

Dazi, fonti Ue: "Improbabile intesa con gli Usa in settimana" | Media: "Trump ritira di nuovo gli Stati Uniti dall'Unesco"

Italia fuori dal nuovo regolamento sanitario internazionale : si conferma l’asse Meloni-Trump sul sovranismo sanitario

Nuovo governo in Ucraina. Zelensky vira verso l’America di Trump

trump nuovo medico controlloDonald Trump ha una malattia segreta? Secondo check-up in pochi mesi: i dubbi tra lividi e caviglie gonfie. Il medico: «Sta benissimo» - Donald Trump si sottopone a un nuovo check up medico, solo pochi mesi dopo l'ultimo, che alimenta le speculazioni sulle sue condizioni di salute. Come scrive msn.com

Check up medico per Trump, il presidente: “Sono in ottima forma” - (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si sottoporrà oggi a un check up medico di controllo, il secondo del 2025. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Nuovo Medico Controllo