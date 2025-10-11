Trump controlla Apple | bannata un’app che documentava gli abusi dell’immigrazione statunitense
Per la seconda volta nel giro di una settimana, Apple ha rimosso dal suo App Store un’applicazione progettata per monitorare e documentare le attività controverse e gli abusi di potere dell’Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale per l’immigrazione dell’amministrazione Trump. Un pattern che solleva interrogativi scomodi sul rapporto tra i giganti della Silicon Valley e la Casa Bianca. La prima vittima di questa ondata di rimozioni era stata ICEBlock, come riportato da Gizmondo, un’app che permetteva agli utenti di segnalare in tempo reale la presenza di agenti ICE nei loro quartieri. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: trump - controlla
Usa, Kasparian denuncia Trump e lobby israeliane: "Tel Aviv controlla il nostro governo, Netanyahu vuole realizzare The Greater Israel" - VIDEO
La controffensiva cinese. La Cina, che controlla oltre il 70 per cento del mercato delle terre rare, inizia a usare le stesse tattiche occidentali. Ma le nuove restrizioni sull’export tecnologico sono un bel guaio per Trump - facebook.com Vai su Facebook
La controffensiva cinese. La Cina, che controlla oltre il 70 per cento del mercato delle terre rare, inizia a usare le stesse tattiche occidentali. Ma le nuove restrizioni sull’export tecnologico sono un bel guaio per Trump - X Vai su X
Trump annuncia 100 mld di investimenti Apple negli Usa. Casa Bianca: “Grande vittoria” - Apple intende aumentare di 100 miliardi i suoi investimenti negli Stati Uniti e dare il via a un nuovo programma di produzione per portare una parte maggiore della supply chain nel Paese. Segnala tg24.sky.it
Apple cede a Trump: annunciati 100 miliardi di investimenti in Usa per evitare i dazi su iPhone - Gli investimenti del colosso della tecnologica nel Paese saliranno a quota 600 miliardi di dollari in quattro anni. Segnala ilgiornale.it