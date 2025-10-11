Trump controlla Apple | bannata un’app che documentava gli abusi dell’immigrazione statunitense

Per la seconda volta nel giro di una settimana, Apple ha rimosso dal suo App Store un’applicazione progettata per monitorare e documentare le attività controverse e gli abusi di potere dell’Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale per l’immigrazione dell’amministrazione Trump. Un pattern che solleva interrogativi scomodi sul rapporto tra i giganti della Silicon Valley e la Casa Bianca. La prima vittima di questa ondata di rimozioni era stata ICEBlock, come riportato da Gizmondo, un’app che permetteva agli utenti di segnalare in tempo reale la presenza di agenti ICE nei loro quartieri. 🔗 Leggi su Screenworld.it

