Trump contro la Cina | Paese ostile Dazi al 100% da novembre salta l’incontro con Xi

Ildifforme.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Avrei dovuto incontrare il presidente Xi tra due settimane, all'Apec in Corea del Sud, ma ora sembra non esserci più motivo di farlo", ha scritto Donald Trump, spiegando quindi di non voler più lasciare aperti i canali di comunicazione diretti tra le due presidenze. Al centro della polemica c'è una stretta di Pechino sul commercio delle terre rare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

trump contro la cina paese ostile dazi al 100 da novembre salta l8217incontro con xi

© Ildifforme.it - Trump contro la Cina: “Paese ostile”. Dazi al 100% da novembre, salta l’incontro con Xi

In questa notizia si parla di: trump - cina

Trump minaccia dazi per Europa e Cina

L’ex ambasciatore Stefanini: “Putin indispettisce Trump. È rigido su pace e Cina. Ora Zelensky è meno solo”

Ancora bombe sull'Ucraina, voci di possibili negoziati. Spiraglio per un vertice Putin-Trump in Cina a settembre

Trump si scaglia contro la Cina e minaccia dazi del 100%. "Pechino è ostile" - "Gli Stati Uniti imporranno dazi del 100% sulla Cina, oltre a qualsiasi tariffa che stanno ... tg.la7.it scrive

trump contro cina paeseTrump: “Dazi al 100% contro la Cina dal primo novembre”. Crollano le borse - Il presidente Donald Trump annuncia dazi al 100% contro le importazioni cinesi a partire dal 1° novembre. Scrive newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Contro Cina Paese