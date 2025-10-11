Trump contro la Cina | Paese ostile Dazi al 100% da novembre salta l’incontro con Xi

"Avrei dovuto incontrare il presidente Xi tra due settimane, all'Apec in Corea del Sud, ma ora sembra non esserci più motivo di farlo", ha scritto Donald Trump, spiegando quindi di non voler più lasciare aperti i canali di comunicazione diretti tra le due presidenze. Al centro della polemica c'è una stretta di Pechino sul commercio delle terre rare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump contro la Cina: “Paese ostile”. Dazi al 100% da novembre, salta l’incontro con Xi

In questa notizia si parla di: trump - cina

