Trump annuncia dazi del 100% alla Cina dal 1° novembre
Venerdì il presidente Donald Trump ha annunciato che a partire dal mese prossimo applicherà nuovi dazi del 100% sulle importazioni dalla Cina. In un post sui social media, Trump ha affermato che i nuovi dazi entreranno in vigore il 1° novembre. “Si è appena appreso che la Cina ha assunto una posizione straordinariamente aggressiva sul commercio, inviando una lettera estremamente ostile al mondo, affermando che, a partire dal 1° novembre 2025, imporrà controlli sulle esportazioni su larga scala su praticamente ogni prodotto che produce, e su alcuni che non sono nemmeno realizzati da loro”, ha affermato Trump nel post, definendo tale mossa “senza precedenti” e una “vergogna morale”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
