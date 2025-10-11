Truffano anziano due giovani arrestati dopo inseguimento

Tempo di lettura: 2 minuti Due giovani della provincia di Napoli, di 22 e 17 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Miglianico per truffa ai danni di un anziano e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina la vittima ha ricevuto una telefonata da una persona che gli ha chiesto 3.550 euro che, a suo dire, dovevano servire per il figlio che aveva avuto un incidente stradale. Poco più tardi a ritirare la somma si è presentato il 17enne spacciandosi per l’avvocato del figlio della vittima, quindi il ragazzo è andato via a bordo di una utilitaria condotta dal 22enne. Scattato l’allarme, sulle tracce dei due si è messo un carabiniere che in quel momento non era in servizio e che nel frattempo ha allertato i suoi colleghi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffano anziano, due giovani arrestati dopo inseguimento

In questa notizia si parla di: truffano - anziano

