Trovato morto l' uomo che era scomparso prima di una visita a Villa Sofia | era in un reparto dell' ospedale

Fine delle speranze. È stato trovato morto in un reparto di Villa Sofia Giovanni Cuvello, pensionato di 73 anni: risultava scomparso dal tardo pomeriggio di martedì 30 settembre. L'uomo era stato portato al pronto soccorso dopo aver accusato un malore. Ma prima di essere visitato si sarebbe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

