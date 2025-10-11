Trovato con la cocaina rifiuta il test antidroga e viene denunciato per guida sotto l' effetto di stupefacenti

Un uomo di 39 anni, residente nell'area vestina, è stato denunciato dai carabinieri di Cepagatti per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti dopo che si sarebbe rifiutato di sottoporsi al test antidroga.La denuncia alla locale autorità giudiziaria è per l’accusa di guida in stato di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

CEPAGATTI: GIOVANE AUTOMOBILISTA RIFIUTA IL TEST ANTIDROGA E VIENE DENUNCIATO DAI CARABINIERI - CEPAGATTI – I Carabinieri della Stazione di Cepagatti (Pescara) hanno denunciato un 39enne, residente nell’area vestina, alla locale Autorità Giudiziaria, con l’accusa di guida in stato di alterazione ... abruzzoweb.it scrive

trovato cocaina rifiuta testSi rifiuta di sottoporsi al test antidroga, automobilista denunciato dai carabinieri di Ovindoli - Si rifiuta di sottoporsi al test della droga, automobilista in transito sull'altopiano delle Rocche denunciato dai carabinieri di Ovindoli. Da marsicalive.it

