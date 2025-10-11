Trovato con la cocaina rifiuta il test antidroga e viene denunciato per guida sotto l' effetto di stupefacenti
Un uomo di 39 anni, residente nell'area vestina, è stato denunciato dai carabinieri di Cepagatti per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti dopo che si sarebbe rifiutato di sottoporsi al test antidroga.La denuncia alla locale autorità giudiziaria è per l’accusa di guida in stato di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: trovato - cocaina
Trovato in giro con la cocaina, a casa della compagna altra 'polvere bianca': una donna in arresto
Cerca di evitare il controllo ma viene perquisito: trovato con le dosi di cocaina
Controlli in stazione di Empoli, trovato con mezzo etto di cocaina
E' stato trovato in possesso di undici dosi di cocaina. - facebook.com Vai su Facebook
I CARABINIERI SEQUESTRANO DROGA E ARMI - Trovato con cocaina in casa, arrestato 41enne di Venosa - https://lecronachelucane.it/2025/10/04/i-carabinieri-sequestrano-droga-e-armi/… - X Vai su X
CEPAGATTI: GIOVANE AUTOMOBILISTA RIFIUTA IL TEST ANTIDROGA E VIENE DENUNCIATO DAI CARABINIERI - CEPAGATTI – I Carabinieri della Stazione di Cepagatti (Pescara) hanno denunciato un 39enne, residente nell’area vestina, alla locale Autorità Giudiziaria, con l’accusa di guida in stato di alterazione ... abruzzoweb.it scrive
Si rifiuta di sottoporsi al test antidroga, automobilista denunciato dai carabinieri di Ovindoli - Si rifiuta di sottoporsi al test della droga, automobilista in transito sull'altopiano delle Rocche denunciato dai carabinieri di Ovindoli. Da marsicalive.it