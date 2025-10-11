Trovata nel lettino in arresto cardiaco muore bimba di pochi mesi

(Adnkronos) – Non ce l’ha fatta la bambina di pochi mesi soccorsa dal 118 di Azienda Zero nel pomeriggio di oggi a Moncalieri, in provincia di Torino. La piccola è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale nonostante i tentativi dei sanitari di salvarle la vita. A dare l'allarme, intorno alle 18, era stato il padre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Trovata nel lettino in arresto cardiaco, muore bimba di pochi mesi - Non ce l'ha fatta la bambina di pochi mesi soccorsa dal 118 di Azienda Zero nel pomeriggio di oggi a Moncalieri, in provincia di Torino.

trovata lettino arresto cardiacoNeonata di tre mesi trovata in arresto cardiaco a Moncalieri, morta in ospedale - Una bimba di tre mesi, straniera, è morta all'ospedale Regina Margherita nella prima serata di oggi, sabato 11 ottobre 2025. torinotoday.it scrive

