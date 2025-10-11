Troppi incidenti Confronto con Anas sul Sempione

È pronta al confronto Anas sulla sicurezza del tratto del Sempione che attraversa il territorio di Vergiate. I troppi incidenti che si sono verificati hanno posto di nuovo al centro dell'attenzione la situazione del tracciato della statale, con la richiesta di interventi che arriva dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Parrino (nella foto). "Nei giorni scorsi Anas ha risposto, disponibile a valutare le proposte – fa sapere il sindaco Parrino –. Siamo stati invitati a presentare soluzioni concrete, è quello che faremo, obiettivo la sicurezza". Sul tratto interessato si affacciano varie attività, negozi, bar: il flusso di auto è continuo.

