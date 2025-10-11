Tron | Ares spiegazione del finale e della scena post credit come prepara il futuro?

Tron: Ares introduce molte trame che potrebbero influenzare il futuro del franchise. Il seguito di Tron: Legacy si concentra principalmente su un nuovo cast di personaggi, tutti impegnati nella corsa alla scoperta del codice della permanenza che potrebbe riscrivere radicalmente il futuro della tecnologia e della società nel suo complesso. Il film ha una trama lineare che vede Ares ed Eve cercare di impedire che il codice finisca nelle mani di Julian Dillinger, mentre Ares impara l’importanza di essere umano. Gli aspetti più intriganti di Tron: Ares sono il modo in cui finisce, con molti potenziali filoni narrativi che potrebbero essere utilizzati per impostare i film futuri. 🔗 Leggi su Cinefilos.it