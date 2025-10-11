Tron | Ares l' intervista a Gillian Anderson ed Evan Peters con il fuori programma di Jared Leto!

Gli attori interpretano madre e figlio nel nuovo capitolo della saga di fantascienza: il programma Ares di Jared Leto mette a dura prova il loro legame. E anche la nostra intervista. In sala. Diciamolo subito: i Dillinger sono i cattivi dell'universo di Tron. Ed Dillinger dava del filo da torcere a Kevin Flynn (Jeff Bridges) nel primo film e ora suo nipote, Julian Dillinger, è il CEO dell'azienda, che continua la tradizione di famiglia. Sua madre invece è diversa: Elisabeth Dillinger ci ha provato a costruire una strada diversa, più pacifica e cauta, ma è stata sostituita dal figlio proprio per questo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

