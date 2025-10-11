Tron | Ares la scena dopo i titoli di coda e il futuro di quel personaggio affrontato dalla star

Tron: Ares è l’ultimo tentativo di rilanciare la serie cult Tron. Il film originale della Disney è uscito nel 1982, seguito dal sequel Tron: Legacy nel 2010. Il cast originale era composto da Jeff Bridges nel ruolo di Kevin FlynnClu, Bruce Boxleitner nel ruolo di Alan BradleyTron, Cindy Morgan nel ruolo di Lora BainesYori e David Warner nel ruolo di Ed DillingerMaster Control ProgramCommander Sark, con Legacy che ha aggiunto Olivia Wilde nel ruolo di Quorra e Garrett Hedlund nel ruolo di Sam Flynn. Con un nuovo cast a parte Bridges, Ares si basa sulla tradizione esistente, ma porta la serie Tron in una direzione diversa. 🔗 Leggi su Cinefilos.it