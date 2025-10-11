Tron | Ares la scena dopo i titoli di coda e il futuro di quel personaggio affrontato dalla star
Tron: Ares è l’ultimo tentativo di rilanciare la serie cult Tron. Il film originale della Disney è uscito nel 1982, seguito dal sequel Tron: Legacy nel 2010. Il cast originale era composto da Jeff Bridges nel ruolo di Kevin FlynnClu, Bruce Boxleitner nel ruolo di Alan BradleyTron, Cindy Morgan nel ruolo di Lora BainesYori e David Warner nel ruolo di Ed DillingerMaster Control ProgramCommander Sark, con Legacy che ha aggiunto Olivia Wilde nel ruolo di Quorra e Garrett Hedlund nel ruolo di Sam Flynn. Con un nuovo cast a parte Bridges, Ares si basa sulla tradizione esistente, ma porta la serie Tron in una direzione diversa. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Jared Leto sul set di Tron: Ares? Jeff Bridges svela: “Voleva essere chiamato Ares anche fuori scena!”
Disney voleva usare l'IA nel film live-action di Oceania e Tron: Ares, ma temeva le possibili conseguenze
La Disney ha rinunciato all'IA per Tron: Ares e Oceania dal vero, ma perché?
Tron: Ares ha una scena post-credit? Ecco cosa dovete sapere - Scoprite se varrà la pena rimanere seduti per i titoli di coda alla fine della proiezione del nuovo film Tron: Ares. Segnala cinema.everyeye.it