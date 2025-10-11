Tron | Ares Gillian Anderson ed Evan Peters | I miliardari del tech fanno più paura dell' IA!
Evan Peters interpreta il villain di Tron: Ares, accompagnato da una madre arcigna, alias Gillian Anderson. Li abbiamo incontrati per parlare di questo nuovo terzo capitolo della saga virtuale sci-fi targata Disney. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Jared Leto sul set di Tron: Ares? Jeff Bridges svela: “Voleva essere chiamato Ares anche fuori scena!”
Disney voleva usare l'IA nel film live-action di Oceania e Tron: Ares, ma temeva le possibili conseguenze
La Disney ha rinunciato all'IA per Tron: Ares e Oceania dal vero, ma perché?
Tron: Ares, l'intervista a Gillian Anderson ed Evan Peters (con il fuori programma di Jared Leto!) - Intervista a Gillian Anderson ed Evan Peters, interpreti di Elisabeth e Julian Dillinger in Tron: Ares, film di Joachim Rønning, con protagonista Jared Leto, che continua la saga di fantascienza. Secondo movieplayer.it
TRON: Ares – recensione del film con Jared Leto - La recensione di TRON: Ares, il film con Jared Leto, Greta Lee e Gillian Anderson, terzo capitolo della saga sci- Segnala cinematographe.it