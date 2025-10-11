Trieste batte Napoli Basketball 79-84 non basta un super Mitrou-Long da 21 punti
Seconda giornata di LBA, la prima in casa del Napoli Basketball che ospita all’Alcott Arena la Pallacanestro Trieste: il tabellino e la cronaca del match Primo quarto I primi tre punti sono di Brown, l’ex della partita. Mitrou-Long prova ad accendersi con i primi due punti dai tiri liberi, ma è Simms che ruba la scena con 7 punti di pura tecnica e spettacolo. Trieste prova ad agganciarsi nuovamente con i canestri di Ross ed Anderson. Ma entra in partita anche Flagg con 5 punti di fila. Candussi riporta gli ospiti a -1, poi ci pensa Anderson dai tiri liberi a realizzare il 19 pari. 19-19 Secondo quarto El-Amin entra in gara con una super tripla e penetrazioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: trieste - batte
Basket, una bella Italia batte la Lettonia a Trieste. Fontecchio top scorer
Pallanuoto femminile, Rapallo batte Trieste ai rigori e si avvicina alla fase a gironi di Champions League
Basket, Trapani batte Trieste e conquista la prima vittoria della nuova stagione di Serie A
Pallanuoto, Trieste batte Bologna dopo una gara tiratissima. - X Vai su X
Il cuore della finanza italiana batte ora a Siena. Dopo decenni di equilibrio tra Trieste e Milano, l’asse storico che legava Generali a Mediobanca si è spezzato. https://f.mtr.cool/bicrdptxtl #generali #mediobanca #leonetrieste #banche #economymagazine - facebook.com Vai su Facebook
LIVE – Serie A, Napoli-Basketball-Pallacanestro Trieste: segui la diretta con IamNaples.it - Pallacanestro Trieste, match valido per la 2ª giornata di LBA. Riporta iamnaples.it
| Napoli Basket vs Pallacanestro Trieste: diretta (36-45 con 46.5 secondi, 2Q) - Amin che si sblocca, ancora Moretti dall'altra parte. Scrive pianetabasket.com