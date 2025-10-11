Seconda giornata di LBA, la prima in casa del Napoli Basketball che ospita all’Alcott Arena la Pallacanestro Trieste: il tabellino e la cronaca del match Primo quarto I primi tre punti sono di Brown, l’ex della partita. Mitrou-Long prova ad accendersi con i primi due punti dai tiri liberi, ma è Simms che ruba la scena con 7 punti di pura tecnica e spettacolo. Trieste prova ad agganciarsi nuovamente con i canestri di Ross ed Anderson. Ma entra in partita anche Flagg con 5 punti di fila. Candussi riporta gli ospiti a -1, poi ci pensa Anderson dai tiri liberi a realizzare il 19 pari. 19-19 Secondo quarto El-Amin entra in gara con una super tripla e penetrazioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Trieste batte Napoli Basketball 79-84, non basta un super Mitrou-Long da 21 punti