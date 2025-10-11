Trieste batte Napoli Basketball 79-84 non basta un super Mitrou-Long da 21 punti

Spazionapoli.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda giornata di LBA, la prima in casa del Napoli Basketball che ospita all’Alcott Arena la Pallacanestro Trieste: il tabellino e la cronaca del match Primo quarto I primi tre punti sono di Brown, l’ex della partita. Mitrou-Long prova ad accendersi con i primi due punti dai tiri liberi, ma è Simms che ruba la scena con 7 punti di pura tecnica e spettacolo. Trieste prova ad agganciarsi nuovamente con i canestri di Ross ed Anderson. Ma entra in partita anche Flagg con 5 punti di fila. Candussi riporta gli ospiti a -1, poi ci pensa Anderson dai tiri liberi a realizzare il 19 pari. 19-19 Secondo quarto El-Amin entra in gara con una super tripla e penetrazioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

trieste batte napoli basketball 79 84 non basta un super mitrou long da 21 punti

© Spazionapoli.it - Trieste batte Napoli Basketball 79-84, non basta un super Mitrou-Long da 21 punti

In questa notizia si parla di: trieste - batte

Basket, una bella Italia batte la Lettonia a Trieste. Fontecchio top scorer

Pallanuoto femminile, Rapallo batte Trieste ai rigori e si avvicina alla fase a gironi di Champions League

Basket, Trapani batte Trieste e conquista la prima vittoria della nuova stagione di Serie A

trieste batte napoli basketballLIVE – Serie A, Napoli-Basketball-Pallacanestro Trieste: segui la diretta con IamNaples.it - Pallacanestro Trieste, match valido per la 2ª giornata di LBA. Riporta iamnaples.it

trieste batte napoli basketball| Napoli Basket vs Pallacanestro Trieste: diretta (36-45 con 46.5 secondi, 2Q) - Amin che si sblocca, ancora Moretti dall'altra parte. Scrive pianetabasket.com

Cerca Video su questo argomento: Trieste Batte Napoli Basketball