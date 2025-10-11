Treviso muore schiacciato dalla pressa per l’uva nell’azienda di famiglia

(Adnkronos) – Un uomo di 45 anni, Matteo Collesel, è morto sul colpo a Castelcucco (Treviso), dopo essere rimasto schiacciato in una pressa per l’uva. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri. L’uomo era un imprenditore che conduceva l’azienda vitivinicola e agrituristica di famiglia. Dalle ricostruzioni di vigili del fuoco, carabinieri e Spisal, intervenuti sul . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: treviso - muore

Tragico incidente a Treviso: muore dopo due giorni di agonia il ciclista Renzo Sarto

Treviso, 78enne muore colpito da un fulmine davanti casa mentre sposta l’auto

Si tuffa nelle acque del fiume Sile per recuperare un pallone: 22enne muore annega a Treviso

Treviso, muore schiacciato dalla pressa dell'uva mentre lavora nell'azienda di famiglia: Matteo Forner aveva 44 anni - X Vai su X

ULTIM'ORA 28enne originario del Thienese muore nello schianto fra un'auto e la sua moto a Pederobba (Treviso) - facebook.com Vai su Facebook

Treviso, muore schiacciato dalla pressa per l’uva nell’azienda di famiglia - Un uomo di 45 anni, Matteo Collesel, è morto sul colpo a Castelcucco (Treviso), dopo essere rimasto schiacciato in una pressa per l’uva. Riporta cn24tv.it

Matteo Forner muore nella cantina di famiglia: schiacciato dalla pressa dell’uva che stava ripulendo - Matteo Forner, imprenditore e consigliere comunale di 44 anni, è rimasto schiacciato da una pressa per l’uva mentre stava ... Si legge su fanpage.it