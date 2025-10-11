Trentacinquemila persone nella seconda giornata di Napoli Overdrive Festival
Tempo di lettura: 3 minuti a Centro Direzionale. Un flusso continuo di appassionati, famiglie, curiosi e turisti sin dalla mattina ha invaso il Centro Direzionale trasformandolo ancora una volta in un’arena urbana spettacolare, tra show di motori, acrobazie mozzafiato e musica dal vivo. Gli stuntmen di Alvaro Dal Farra hanno regalato emozioni forti “volando” tra i grattacieli, mentre a terra il pubblico ha potuto ammirare auto da sogno e modelli iconici, da Ferrari a Lamborghini, da Aston Martin a Porsche. Particolarmente affollata l’area dei simulatori con ben quattro auto da Formula1 presenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: trentacinquemila - persone
Solidarietà, preghiera, pace: le parole più ricorrenti tra i trentacinquemila fedeli presenti stamani in piazza San Pietro. Tra loro, anche un nutrito gruppo di catechisti in pellegrinaggio per l'Anno Santo #VaticanNewsIT Leggi qui - X Vai su X
A Giuseppe Sempio furono bonificati 43 mila euro. Trentacinquemila sono stati prelevati in contanti, con operazioni «del tutto incongrue rispetto alle loro ordinarie movimentazioni bancarie» - facebook.com Vai su Facebook
In 35.000 al Centro Direzionale per il Napoli Overdrive festival - Trentacinquemila persone nella seconda giornata di Napoli Overdrive Festival a Centro Direzionale. Da msn.com