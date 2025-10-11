trentacinquemila persone nella seconda giornata di napoli overdrive festival

Tempo di lettura: 3 minuti a Centro Direzionale. Un flusso continuo di appassionati, famiglie, curiosi e turisti sin dalla mattina ha invaso il Centro Direzionale trasformandolo ancora una volta in un’arena urbana spettacolare, tra show di motori, acrobazie mozzafiato e musica dal vivo. Gli stuntmen di Alvaro Dal Farra hanno regalato emozioni forti “volando” tra i grattacieli, mentre a terra il pubblico ha potuto ammirare auto da sogno e modelli iconici, da Ferrari a Lamborghini, da Aston Martin a Porsche. Particolarmente affollata l’area dei simulatori con ben quattro auto da Formula1 presenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

