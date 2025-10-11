Treni a Castel Bolognese ora una petizione

Il cordinamento dei comitati sul quadruplicamento della ferrovia Bologna-Castel Bolognese torna all’attacco sul progetto. E lancia una petizione aperta a tutti i cittadini, per chiedere che Rete ferroviaria italiana e la Regione Emilia-Romagna e Rfi "ascoltino le proposte tecniche alternative già illustrate da esperti di grande e indiscussa competenza". Intanto il consigliere regionale del gruppo misto Marco Mastacchi ha depositato una nuova interpellanza, con la richiesta di audizione in commissione coi i tecnici chiamati dai comitati tra cui l’ingegner Eugenio Milizia, e i tecnici della Regione e di Rfi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

