Treni a Castel Bolognese ora una petizione
Il cordinamento dei comitati sul quadruplicamento della ferrovia Bologna-Castel Bolognese torna all’attacco sul progetto. E lancia una petizione aperta a tutti i cittadini, per chiedere che Rete ferroviaria italiana e la Regione Emilia-Romagna e Rfi "ascoltino le proposte tecniche alternative già illustrate da esperti di grande e indiscussa competenza". Intanto il consigliere regionale del gruppo misto Marco Mastacchi ha depositato una nuova interpellanza, con la richiesta di audizione in commissione coi i tecnici chiamati dai comitati tra cui l’ingegner Eugenio Milizia, e i tecnici della Regione e di Rfi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
#Treni | Linea AV Firenze-Bologna Circolazione in graduale ripresa nei pressi di Firenze Castello ? I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 20 minuti. @Emergenza24 | #Luceverde - X Vai su X
Un 49enne è stato arrestato dai carabinieri mentre dava fuoco a una catasta di rifiuti nei pressi della ferrovia a Castel Gandolfo. L’incendio ha provocato lo stop ai treni per quasi un’ora, causando pesanti disagi ai pendolari. - facebook.com Vai su Facebook
"Treni a Castel Bolognese, ora una petizione" - Presentata dai comitati nati per quadruplicare la linea che collega la località con Bologna. Segnala ilrestodelcarlino.it
Poggio Mirteto, raccolta firme online per treni ogni quarto d’ora per Roma - Una petizione per avere treni più frequenti a Poggio Mirteto verso Roma. Come scrive ilmessaggero.it