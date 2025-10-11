Tremila di nuovo in corteo per Gaza | Restiamo vigili la pace sia giusta
Bologna, 11 ottobre 2025 – “ Siamo, insieme, un’unica Flotilla. E noi non ci fermeremo finché la Palestina non sarà libera, finché tutti i popoli non saranno liberi”. Via Rizzoli è un tappeto di persone che applaudono e sventolano i colori della bandiera palestinese all’ombra delle Due Torri ( foto ). Bambini, adulti, giovani e anziani; studenti e lavoratori: non manca nessuno al corteo per Gaza, indetto per “una pace giusta” dai tre bolognesi che si sono imbarcati sulla Global Sumud Flotilla, arrestati poi in acque internazionali dall’esercito israeliano e rilasciati qualche giorno fa dopo giorni di prigionia “disumani”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Nuovo corteo per la Palestina, in tremila sfilano fino in piazza della Scala: “Giustiziate Netanyahu”. E in Moscova compare la scritta contro Israele
Tremila di nuovo in corteo per Gaza: “Restiamo vigili, la pace sia giusta” - Lafram e le attiviste della Flotilla: “La mobilitazione continua” ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Nuovo corteo per la Palestina, in tremila sfilano fino in piazza della Scala: “Giustiziate Netanyahu”. E in Moscova compare la scritta contro Israele - “Israele sta commettendo un genocidio”: la scritta in inglese sulla facciata di un palazzo in largo La Foppa ha provocato la reazione di Fratelli d’Italia. Si legge su msn.com