Tremestieri lavori sulla rete elettrica dal 15 al 19 ottobre

Terna rende noto che dal 15 al 19 ottobre proseguiranno nel Comune di Tremestieri Etneo le opere civili necessarie per la posa dei cavi ad alta tensione nell’ambito del progetto per la realizzazione del collegamento tra le cabine primarie di San Giovanni Galermo e San Giovanni La Punta. I lavori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

