Tremestieri lavori sulla rete elettrica dal 15 al 19 ottobre
Terna rende noto che dal 15 al 19 ottobre proseguiranno nel Comune di Tremestieri Etneo le opere civili necessarie per la posa dei cavi ad alta tensione nell’ambito del progetto per la realizzazione del collegamento tra le cabine primarie di San Giovanni Galermo e San Giovanni La Punta. I lavori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Lavori a rilento al porto di Tremestieri, Uil preoccupata: "Tutto fermo il molo frangiflutti"
Sul porto di Tremestieri è ancora notte fonda. Due le riunioni consecutive praticamente andate a vuoto. La seconda convocata per ieri è saltata per l'indisponibilità della ditta che ha in appalto i lavori del nuovo porto. La Uil attacca e chiede subito un confronto
Lavori a rilento al porto di Tremestieri, Uil preoccupata: "Tutto fermo il molo frangiflutti"
