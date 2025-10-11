Tregua a Gaza Milano festeggia in piazza | Anche merito del nostro sostegno alla Palestina

Dopo due anni di manifestazioni a Milano a sostegno del popolo palestinese e contro la guerra a Gaza, quello di sabato 11 ottobre è stato il primo corteo in tempo di tregua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tregua - gaza

Il Papa al telefono con Netanyahu: “Basta stragi di innocenti”. E chiede la tregua immediata a Gaza

Gaza, Hamas: presentata risposta a proposta Israele su tregua

L'esercito israeliano lancia aiuti umanitari su Gaza | Il ministro Esteri Saar a Tajani: tregua di 24 ore

La gioia per la tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani non nasconde le contraddizioni nell’accordo. Imbarazzanti i governi europei: irrilevanti e vili di fronte al genocidio, ora sgomitano per avere un posto a tavola per far fare business alle rispettive i - facebook.com Vai su Facebook

#NEWS - È #tregua a #Gaza dopo 736 giorni di #guerra. Iniziato il trasferimento dei detenuti palestinesi, che saranno rilasciati da diverse prigioni. #Trump: #Hamas raduna ostaggi da liberare. I palestinesi rilasciati a Gaza o deportati attraverso il valico di #Raf - X Vai su X

Gaza festeggia la tregua. In Italia c’è chi è in lutto - In Italia c’è chi è in lutto" pubblicato il 11 Ottobre 2025 a firma di Fq ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Il dolore e la speranza, si festeggia a Gaza e in Israele - Sollievo e speranza anche nella "piazza degli ostaggi" di Tel Aviv ... msn.com scrive