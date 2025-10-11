Tregua a Gaza a Sharm el Sheikh la cerimonia per la firma dell’accordo e il summit con Trump

(Adnkronos) – La cerimonia per la firma dellaccordo tra Israele e Hamas si terrà lunedì pomeriggio a Sharm el Sheikh. Lo hanno confermato all’Adnkronos fonti informate, secondo cui nella stessa località egiziana sul Mar Rosso – dove nei giorni scorsi si sono tenuti i negoziati sulla prima parte del piano americano – si terrà il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

