Tredicesima detassata ipotesi in manovra | aumenti fino a 1.300 euro annui

Orizzontescuola.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito della prossima legge di Bilancio si torna a parlare della tredicesima. Tra le proposte sul tavolo, come riporta il Messaggero, c’è la possibilità di una detassazione parziale o totale della gratifica natalizia, ipotesi sostenuta da Forza Italia e attualmente in fase di valutazione politica ed economica. L’obiettivo sarebbe duplice: alleggerire la pressione fiscale e rilanciare i consumi, con particolare attenzione ai redditi medi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

