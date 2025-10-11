Tredicesima detassata ipotesi in manovra | aumenti fino a 1.300 euro annui
Nell’ambito della prossima legge di Bilancio si torna a parlare della tredicesima. Tra le proposte sul tavolo, come riporta il Messaggero, c’è la possibilità di una detassazione parziale o totale della gratifica natalizia, ipotesi sostenuta da Forza Italia e attualmente in fase di valutazione politica ed economica. L’obiettivo sarebbe duplice: alleggerire la pressione fiscale e rilanciare i consumi, con particolare attenzione ai redditi medi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: tredicesima - detassata
Tredicesima detassata? Ecc0 la nuova busta paga
Tredicesima detassata: cosa cambierebbe per i lavoratori e i conti pubblici
Tredicesima detassata, chi e quanto guadagna in busta paga? Simulazioni con esenzione Irpef o imposta sostitutiva al 10%
Tredicesima detassata: fino a 2.200 euro in più in busta paga. Le due ipotesi allo studio - X Vai su X
Tredicesima detassata: il piano del Governo per tagliare le tasse di Natale che divide la maggioranza https://risparmio.tiscali.it/news/articoli/tredicesima-detassata/ - facebook.com Vai su Facebook
Tredicesima “detassata”, aumenti in busta paga fino a 2.200 euro in più: tutte le simulazioni - Tra le misure più discusse nella costruzione della prossima manovra economica, prende forma l’ipotesi di un alleggerimento fiscale sulla tredicesima ... Si legge su thesocialpost.it
Tredicesima, ipotesi detassazione in Manovra: le simulazioni per fasce di reddito - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tredicesima, ipotesi detassazione in Manovra: le simulazioni per fasce di reddito ... Scrive tg24.sky.it