Uno studente di 13 anni è stato arrestato in Florida, a Deland, dopo aver chiesto a Chatgpt “come uccidere il mio amico nel bel mezzo della lezione”. È successo alla fine di settembre nella Southwestern middle school, ma negli Usa il caso è diventato celebre da poco tempo. A segnalare quanto accaduto è stato l’ufficio dell sceriffo di Volusia sui social. Secondo Euronews, l’allarme sul gesto compiuto dal minore è partito da Gaggie, una piattaforma per la sicurezza scolastica che verifica gli account e i profili degli studenti. Nel corso dell’interrogatorio con gli agenti, il giovane ha affermato di aver “preso in giro” che lo aveva infastidito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tredicenne chiede a Chatgpt come uccidere un compagno di classe: fermato dalla polizia della Florida