Dal 22 novembre ad Avellino al 27 dicembre al Carlo Castellani-Computer Gross Arena, tre trasferte e altrettante gare di fronte al proprio pubblico, quattro volte di sabato alle 15 e due di domenica alle 17.15. L’ Empoli ha conosciuto il proprio cammino fino al termine di questo 2025, dopo che ieri la Lega B ha reso noti date e orari delle giornate dalla tredicesima alla diciottesima. Periodo in cui Ignacchiti e compagni non saranno quindi protagonisti di nessun anticipo del venerdì. Come detto gli azzurri apriranno questo filotto di partite con la trasferta al Partenio di Avellino per vedersela con i neopromossi biancoverdi, di sabato 22 novembre alle 15, mentre le successive due partite casalinghe contro Bari e Palermo sono in programma rispettivamente per sabato 29, sempre alle 15, e domenica 7 dicembre alle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tre trasferte entro il 2025. Tutte le date e i protagonisti