Tre sorpassi azzardati guida senza assicurazione e in stato di ebbrezza | raffica di multe
Negli ultimi giorni, sia di giorno che di notte, i carabinieri di Copparo - e in particolare delle Stazioni di Berra e Ro Ferrarese (con il rinforzo di equipaggi di Ferrara e Comacchio) - hanno messo in campo un servizio ad ‘alto impatto’ allo scopo di aumentare la quotidiana proiezione esterna. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: sorpassi - azzardati
Durante il controllo, uno degli indagati è stato fermato mentre guidava un'auto di grossa cilindrata compiendo manovre pericolose e sorpassi azzardati - facebook.com Vai su Facebook
Guida senza patente. Minorenne fermato dalla Polizia. A bordo altri tre ragazzini - Questo il pensiero degli agenti della Volante che hanno deciso di controllare una macchina di grossa cilindrata. Segnala rainews.it