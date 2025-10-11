Tre morti in un incendio nel Milanese 50 persone evacuate e palazzo sequestrato
Tragedia nella notte. Un incendio è scoppiato in un appartamento a Cornaredo, ovest di Milano. Nel rogo hanno perso la vita tre persone. L'allarmeLa chiamata ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 3 di sabato 11 ottobre, per un incendio in un condominio di via Cairoli. Il rogo si era. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Incendio al Viridea di San Martino Siccomario (Pavia): morti animali esotici innocenti. Gli animali non sono delle merci! Tragedie come questa mostrano i rischi di tenerli nei negozi. #LAV ha chiesto di effettuare tutte le verifiche necessarie
Arborea (OR), mercoledì 24 settembre: un incendio ha devastato il maneggio Horse Country. Otto cavalli e un cane sono morti, intrappolati tra le fiamme. Esprimiamo vicinanza e rispetto per il dolore di chi ha perso i propri animali.
