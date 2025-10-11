Tre milioni di cittadini chiamati alle urne in Toscana | come si vota

AGI - Sono poco oltre 3 milioni i cittadini toscani che saranno chiamati alle urne per eleggere presidente e consiglieri regionali domenica 12 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 13 ottobre dalle 7 alle 15. Due giorni come nel 2010 e 2020, uno in più rispetto al 2015. Lo scrutinio si svolgerà nel pomeriggio del lunedì. Nelle sezioni elettorali - 3922 in tutta la Toscana, quattordici in meno rispetto al 2020 - presidenti, segretari e scrutatori, che sono oltre ventitremila, saranno comunque al lavoro fin da sabato, per autenticare le schede e attrezzare i seggi. A votare occorrerà presentarsi con un documento di identità e la tessera elettorale. 🔗 Leggi su Agi.it

