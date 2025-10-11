Tre denunce per furti di bici e monopattini | ladri individuati grazie alle telecamere di sorveglianza

Gli agenti della Polizia Locale di Udine hanno identificato e denunciato tre persone per furti di biciclette e monopattini avvenuti in diverse zone della città, grazie alle immagini di videosorveglianza pubbliche e private.In due distinti episodi, un velocipede è stato rubato in piazza Duomo e un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: denunce - furti

