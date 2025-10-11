Tre Ciotole Elio Germano e Alba Rohrwacher | Michela Murgia ci aiuta a capire le priorità della vita

Abbiamo intervistato Alba Rohrwacher e Elio Germano, interpreti di Tre ciotole, il film di Isabelle Coixet liberamente tratto dall'omonimo libro della Murgia. Un adattamento distante dal libro eppure efficace, Tre ciotole è il nuovo film di Isabelle Coixet liberamente tratto dall'opera di Michela Murgia. Nello scegliere di raccontare le tematiche dello scritto originrio, questo lungometraggio presenta allo spettatore una storia unica, più coesa e adatta alle esigenze dello schermo: la vicenda di una coppia, Marta e Antonio, che dopo anni di convivenza si separa. Lei è un'insegnante di educazione fisica che, dopo l'abbandono, inizia a soffrire di vari disturbi, scoprendo poi di essere malata, mentre lui è uno chef che cerca di ricostruire la sua vita accettando quella nostalgia che deriva dall'essere . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tre Ciotole, Elio Germano e Alba Rohrwacher: "Michela Murgia ci aiuta a capire le priorità della vita"

In questa notizia si parla di: ciotole - elio

Tre Ciotole: ecco il trailer del film con Alba Rohrwacher e Elio Germano tratto dal romanzo di Michela Murgia

Alba Rohrwacher e Elio Germano nel trailer di Tre Ciotole, il film tratto dal libro di Michela Murgia

Il film "Tre ciotole", dietto dalla regista Isabel Coixet, con Alba Rohrwacher e Elio Germano verrà presentato al Toronto Film Festival 2025.

Dopo una perdita, ogni gesto diventa un modo per restare a galla. "Tre ciotole", interpretato da Alba Rohrwacher ed Elio Germano, intreccia le vite di chi cerca equilibrio tra dolore e rinascita, in un racconto intimo e potente ispirato alle parole di Michela Murgia - facebook.com Vai su Facebook

Tre Ciotole di Isabel Coixet, tratto dall’omonimo libro di Michela Murgia, è da oggi nei cinema italiani. Nel cast Alba Rohrwacher, Elio Germano, Silvia D’Amico, Galatea Bellugi, Francesco Carril e Sarita Choudhury. - X Vai su X

Tre Ciotole, Elio Germano e Alba Rohrwacher: "Michela Murgia ci aiuta a capire le priorità della vita" - Abbiamo intervistato Alba Rohrwacher e Elio Germano, interpreti di Tre ciotole, il film di Isabelle Coixet liberamente tratto dall'omonimo libro della Murgia. Segnala movieplayer.it

Tre Ciotole , il film con Alba Rohrwacher e Elio Germano è un omaggio a Michela Murgia e alla sua lezione: abbracciare la vita - Dopo l'anteprima al Toronto Film Festival dal 9 ottobre è al cinema Tre Ciotole, il film di Isabelle Coixet tratto dall'omonimo libro di Michela Murgia ... Da vogue.it