Tre Chiavi Michelin a Bottura per Casa Maria Luigia a Modena

Cervia (Ravenna), 11 ott. (askanews) - "Cosa vi dicevo all'inizio dell'anno? Aspettate, c'è il trentennale, Miseria e nobiltà, parliamo dell'Italia, parliamo della cucina povera, la eleviamo a Tre Stelle Michelin. vedrete che soddisfazioni a fine anno. Ieri ero a Parigi e la Michelin ci ha premiato con altre tre stelle, cioè mica male". Un riconoscimento prestigioso quello ritirato da Massimo Bottura giovedì 9 ottobre durante una cerimonia al Louvre di Parigi. Alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron, la Guida Michelin ha assegnato le Tre Chiavi al suo hotel Casa Maria Luigia di Modena. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tre Chiavi Michelin a Bottura per Casa Maria Luigia a Modena

In questa notizia si parla di: chiavi - michelin

Chiavi Michelin: il passaporto per il lusso nell’ospitalità globale

Il Borro insignito di 2 Chiavi Michelin

Siamo felici di comunicare che l’8 ottobre, durante la presentazione globale delle Chiavi MICHELIN 2025 l’Hotel Signum è stato insignito di 1 Chiave MICHELIN – “un soggiorno unico”. In questa stagione segnata dalla perdita della nostra amata patron Clara - facebook.com Vai su Facebook

Assegnate 11 Chiavi Michelin in provincia di Siena anche nel 2025 https://gazzettadisiena.it/assegnate-11-chiavi-michelin-in-provincia-di-siena-anche-nel-2025/… - X Vai su X

Tre Chiavi Michelin a Bottura per Casa Maria Luigia a Modena - "Alla fine viaggi per il mondo, tutti ti trattano come una star, ma la cosa più importante è portare il mondo da me - Da libero.it

Casa Maria Luigia di Bottura: la Guida Michelin assegna le tre chiavi - Modena, 7 magio 2024 – Sono otto – secondo la Guida Michelin – gli hotel più straordinari d’Italia e tra questi c’è anche Casa Maria Luigia, il (e qui le virgolette sono d’obbligo) “bed&breakafast ... Scrive ilrestodelcarlino.it