Trattative in stallo Recanatese per ora si va avanti così
La ricerca dell’agognatissimo difensore centrale segna una battuta d’arresto e per il momento si è costretti a fare di necessità virtù. Non che le trattative si siano completamente arenate ma intanto, per il match di domani e forse per il futuro prossimo, l’organico resta quello con i soli Fiumanò e Cocino a "reggere" il delicatissimo reparto. Non è nemmeno così difficile immaginare le motivazioni che hanno condotto a questo momentaneo stop: c’è ancora troppa distanza tra domanda ed offerta e quindi il "papabile" ha preferito, per ora, soprassedere. Una situazione di stallo che nessuno auspicava, tantomeno l’allenatore e il direttore tecnico, perché affrontare la stagione in questo modo comporta enormi rischi ma d’altronde qualsiasi rinforzo deve essere tale, non essendoci margini di errore con la necessità di trovare un vero valore aggiunto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: trattative - stallo
Calciomercato Inter, accelerazione per il doppio colpo, Lookman-Leoni: ma le trattative sono ancora in stallo
Juventus, mercato in stallo: Comolli sotto pressione per le trattative
Ucraina-Russia,"pieno stallo nelle trattative
Il futuro di Mike #Maignan nel calciomercato #Milan è sempre più incerto. Nonostante la volontà del club di trattenere il suo capitano e portiere, le trattative per il rinnovo del contratto sono in uno stallo che perdura da mesi. LEGGI LA NOTIZIA NEL PRIMO C - X Vai su X
Le trattative per la creazione del nuovo gigante europeo dei satelliti tra Airbus, Thales e Leonardo si sono arenate all’ultimo miglio. Ecco cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook
Trattative in stallo. Recanatese, per ora si va avanti così - L’arbitro designato infatti è Lorenzo Nencioli della sezione di Prato (meno di venti le sue presenze in campionato di cui ... Riporta sport.quotidiano.net
***Generali: trattative con Natixis avanti fino a fine anno, stop penale da 50 mln - E' stata cancellata la penale da 50 milioni di euro relativa all'operazione tra Generali e Natixis, prevista in caso di fallimento delle trattative per la ... Secondo ilsole24ore.com