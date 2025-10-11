Trattative in stallo Recanatese per ora si va avanti così

La ricerca dell’agognatissimo difensore centrale segna una battuta d’arresto e per il momento si è costretti a fare di necessità virtù. Non che le trattative si siano completamente arenate ma intanto, per il match di domani e forse per il futuro prossimo, l’organico resta quello con i soli Fiumanò e Cocino a "reggere" il delicatissimo reparto. Non è nemmeno così difficile immaginare le motivazioni che hanno condotto a questo momentaneo stop: c’è ancora troppa distanza tra domanda ed offerta e quindi il "papabile" ha preferito, per ora, soprassedere. Una situazione di stallo che nessuno auspicava, tantomeno l’allenatore e il direttore tecnico, perché affrontare la stagione in questo modo comporta enormi rischi ma d’altronde qualsiasi rinforzo deve essere tale, non essendoci margini di errore con la necessità di trovare un vero valore aggiunto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

