Doveva scontare dieci anni di carcere per gravi reati commessi in Francia: un uomo di circa 40 anni, di origini nigeriane, è stato arrestato dai carabinieri di Falconara Marittima. L’uomo, colpito da un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria transalpina, è accusato di sfruttamento della prostituzione e di induzione all’aborto. Ieri mattina, i militari della locale Tenenza hanno rintracciato e tratto in arresto il cittadino nigeriano, classe 1983: si trovava in via Ugo Bassi. Nei suoi confronti, il 2 ottobre scorso la Corte di Appello di Parigi aveva emesso un mandato di arresto internazionale per i delitti di sfruttamento della prostituzione, tratta di esseri umani, interruzione forzata della gravidanza e lesioni personali, che avrebbe posto in essere a partire dal luglio del 2022 e fino al dicembre del 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tratta e prostituzione, arrestato nigeriano