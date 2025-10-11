Tratta e prostituzione arrestato nigeriano
Doveva scontare dieci anni di carcere per gravi reati commessi in Francia: un uomo di circa 40 anni, di origini nigeriane, è stato arrestato dai carabinieri di Falconara Marittima. L’uomo, colpito da un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria transalpina, è accusato di sfruttamento della prostituzione e di induzione all’aborto. Ieri mattina, i militari della locale Tenenza hanno rintracciato e tratto in arresto il cittadino nigeriano, classe 1983: si trovava in via Ugo Bassi. Nei suoi confronti, il 2 ottobre scorso la Corte di Appello di Parigi aveva emesso un mandato di arresto internazionale per i delitti di sfruttamento della prostituzione, tratta di esseri umani, interruzione forzata della gravidanza e lesioni personali, che avrebbe posto in essere a partire dal luglio del 2022 e fino al dicembre del 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: tratta - prostituzione
Arrestata a Terni donna con ordine di carcerazione per tratta di minori e sfruttamento della prostituzione
Umbria, tratta di minori e sfruttamento della prostituzione: catturata e rinchiusa a Capanne
Tratta e sfruttamento, la ricerca svela il volto della prostituzione latinoamericana in centro storico
Sfruttamento della prostituzione, tratta di esseri umani, interruzione forzata della gravidanza e lesioni personali: 10 anni al nigeriano rintracciato e arrestato a Falconara Leggi qui - facebook.com Vai su Facebook
Sfruttamento della prostituzione, tratta di esseri umani, interruzione forzata della gravidanza e lesioni personali... - X Vai su X
Tratta e prostituzione, arrestato nigeriano - Doveva scontare dieci anni di carcere per gravi reati commessi in Francia: un uomo di circa 40 anni, di origini nigeriane, è stato arrestato dai carabinieri ... Si legge su msn.com
La costringe a prostituirsi e ad abortire in Francia, arrestato nell’Anconetano - Avrebbe indotto una donna alla prostituzione e l’avrebbe costretta ad abortire contro la sua volontà. veratv.it scrive