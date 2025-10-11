Tranquillo week end di paura per la sinistra | il centrodestra sogna il ribaltone con Tomasi
La Toscana torna al voto cinque anni dopo per eleggere il presidente della Regione. Da un lato Eugenio Giani, riconfermato con tante perplessità dal centrosinistra, dall’altro Alessandro Tomasi, giovane sindaco di Pistoia di FdI, risultato tra i primi cittadini più amati negli ultimi sondaggi. In lizza anche Antonella Bundu per la lista “ Toscana Rossa”. Si vota domani dalle 8 alle 23 e lunedì dalle 8 alle 15. Si vince oltre il 40, possibile il voto disgiunto. Per evitare il ballottaggio, il primo tra gli eletti a presidente dovrà superare il 40%. Alle elezioni del 2020, Giani ottenne il 48% contro il 40 di Susanna Ceccardi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
