Tranciati i tiranti di un vigneto danni per oltre 150 mila euro per un' azienda agricola

Agrigentonotizie.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno tranciato i tiranti di oltre 2 mila piante. Distrutto - e il danno è di circa 150 mila euro - un vigneto di uva da tavola di un'azienda agricola di Castrofilippo. Delle indagini, dopo aver acquisito la denuncia a carico di ignoti, si stanno già occupando i carabinieri. Il maxi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

