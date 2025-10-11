Tranciati i tiranti di un vigneto danni per oltre 150 mila euro per un' azienda agricola
Hanno tranciato i tiranti di oltre 2 mila piante. Distrutto - e il danno è di circa 150 mila euro - un vigneto di uva da tavola di un'azienda agricola di Castrofilippo. Delle indagini, dopo aver acquisito la denuncia a carico di ignoti, si stanno già occupando i carabinieri. Il maxi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
