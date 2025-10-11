Tragico incidente sull’Apecchiese | muore a 40 anni motociclista aretino
Un’altra tragedia si è consumata questa mattina lungo la strada statale 257 “Apecchiese”, nel territorio di Piobbico, in provincia di Pesaro Urbino. Un motociclista di 40 anni, originario della provincia di Arezzo, ha perso la vita in un violento scontro frontale con un’auto. L’incidente è avvenuto intorno al chilometro 33,350 della panoramica arteria che collega l’entroterra marchigiano alla Toscana. L’impatto, estremamente violento, non ha lasciato scampo al centauro. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118 e dell’eliambulanza decollata da Ancona, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: tragico - incidente
Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni
Ancora sangue sulle strade del Lazio: 50enne cade con la moto e perde la vita. Il tragico incidente ieri notte a San Felice Circeo
Tragico incidente: si schianta in moto e muore a 19 anni nel Pisano
Tragico incidente lungo l'Apecchiese, morto un motociclista https://vivere.me/gfuZ #ss257apecchiese #piobbico #incidente - X Vai su X
Dopo il tragico incidente di Viale Stazione, in cui ha perso la vita un uomo di 78 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali, cresce l’attenzione sul tema della sicurezza stradale. Il servizio di Luciana Convertini #Studio100 #Taranto #NotizieTaranto #Tar - facebook.com Vai su Facebook