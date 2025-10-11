Tragico incidente sull’Apecchiese | muore a 40 anni motociclista aretino

Un’altra tragedia si è consumata questa mattina lungo la strada statale 257 “Apecchiese”, nel territorio di Piobbico, in provincia di Pesaro Urbino. Un motociclista di 40 anni, originario della provincia di Arezzo, ha perso la vita in un violento scontro frontale con un’auto. L’incidente è avvenuto intorno al chilometro 33,350 della panoramica arteria che collega l’entroterra marchigiano alla Toscana. L’impatto, estremamente violento, non ha lasciato scampo al centauro. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118 e dell’eliambulanza decollata da Ancona, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. 🔗 Leggi su Lortica.it

