Tragico incidente sul lavoro a Castelcucco | muore schiacciato da una pressa per l’uva

L'incidente mortale in azienda. Un'altra tragedia sul lavoro si è verificata a Castelcucco, in provincia di Treviso. Un operaio di 44 anni, Matteo Forner, ha perso la vita mentre stava effettuando operazioni di pulizia su una pressa utilizzata per torchiare l'uva. Secondo le prime ricostruzioni, il macchinario si sarebbe improvvisamente azionato, intrappolando il collo dell'uomo e provocando un trauma fatale. I soccorsi sono stati immediati, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Le indagini sulla dinamica. L'incidente è avvenuto venerdì 10 ottobre all'interno dell'azienda di famiglia.

