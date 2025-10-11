Tragico incendio in provincia di Milano morti madre padre e figlio

Tre morti, madre padre e figlio, cinquanta evacuati e un’ombra terribile che si allunga su quello che sulle prime sembrava una tragica fatalità e che invece con il passare delle ore e il susseguirsi degli accertamenti si sta rivelando un possibile gesto estremo, un atto doloso. E’ quanto emerge dopo le prime indagini sull'incendio che la scorsa notte ha completamente distrutto un appartamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragico incendio in provincia di Milano, morti madre padre e figlio

