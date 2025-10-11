Tragico frontale tra auto ci sono morti Scoperta atroce | chi c’era a bordo
– Erano da poco passate le sette quando il silenzio del mattino è stato squarciato dal rumore di un impatto violentissimo. Due auto, dirette in senso opposto, si sono scontrate frontalmente lungo un tratto di statale ancora semideserto. In pochi secondi, le lamiere si sono trasformate in una trappola mortale. Lo schianto sulla statale Adriatica. Il bilancio è drammatico: tre morti e due feriti. Il tragico incidente è avvenuto sabato mattina, intorno alle 7.30, lungo la statale Adriatica, tra Ferrara e Argenta, nel cuore del Ferrarese. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: tragico - frontale
