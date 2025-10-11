Tragedia sulle strade nel drammatico impatto perde la vita il passeggero di un furgone

Tragedia sulle strade della Valconca, nel tardo pomeriggio di venerdì, dove ha perso la vita un 82enne passeggero di un furgone che si è scontrato frontalmente con una vettura. L'incidente è avvenuto sulla Sp02, all'altezza dello stabilimento delle Ceramiche del Conca nel territorio di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: tragedia - strade

Tragedia lungo le strade abruzzesi: perde il controllo della moto e muore

Muore dopo essere finito fuori strada con la moto, ennesima tragedia sulle strade abruzzesi

?Stragi del weekend sulle strade italiane: dall?anziano contromano sulla A4 alla tragedia di Catanzaro, morti e feriti da Nord a Sud

Dopo la tragedia di Corso Umberto, torna il tema della sicurezza sulle strade di Napoli Vai su Facebook

Incidente mortale tra due auto e un trattore a Scarlino: il bilancio è drammatico - Incidente frontale mortale tra due auto e un trattore in zona Pian d’Alma, a Scarlino: indagini in corso. notizie.it scrive

TRAGEDIA In dieci su un’auto omologata per sette: si schiantano contro un camion, quattro morti e sei feriti - La strada statale 598 è rimasta chiusa per diverse ore in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici e la rimozione dei veicoli coinvolti. Da statoquotidiano.it