Tragedia sulle strade nel drammatico impatto perde la vita il passeggero di un furgone

Tragedia sulle strade della Valconca, nel tardo pomeriggio di venerdì, dove ha perso la vita un 82enne passeggero di un furgone che si è scontrato frontalmente con una vettura. L'incidente è avvenuto sulla Sp02, all'altezza dello stabilimento delle Ceramiche del Conca nel territorio di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

