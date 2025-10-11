Tragedia sulla statale Adriatica | tre vittime nello scontro frontale nel Ferrarese

Dayitalianews.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il drammatico incidente del mattino. Un gravissimo incidente stradale si è verificato all’alba di sabato 11 ottobre in provincia di Ferrara, lungo la statale Adriatica, nei pressi dello svincolo per Monestirolo. Erano circa le sette del mattino quando due auto si sono scontrate frontalmente, provocando una tragedia costata la vita a tre persone. Tre morti e due feriti: la ricostruzione. Secondo le prime informazioni, l’impatto ha coinvolto una Ford nera con a bordo quattro giovani e una Fiat Panda guidata da una donna di 41 anni. Il bilancio è pesantissimo: due dei ragazzi che viaggiavano sulla Ford e la conducente della Panda sono morti sul colpo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

tragedia sulla statale adriatica tre vittime nello scontro frontale nel ferrarese

© Dayitalianews.com - Tragedia sulla statale Adriatica: tre vittime nello scontro frontale nel Ferrarese

In questa notizia si parla di: tragedia - statale

Tragedia lungo la statale 16 bis a Spoltore: morto un motociclista

Tragedia sulla statale 17: scontro fra pullman e automobile, due morti

Tragedia sulla statale, coppia muore dopo lo schianto: lei era incinta al sesto mese, tornavano da un matrimonio

tragedia statale adriatica treIncidente sulla statale Adriatica: auto con quattro giovani si schianta con una Panda guidata da una donna, tre morti - La tragedia è avvenuta intorno alle sette di sabato 11 ottobre nel Ferrerae. Segnala today.it

tragedia statale adriatica treIncidente sulla statale 'Adriatica' a Ferrara, tre morti - Tre persone sono morte oggi in un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli avvenuto sulla statale ... Da notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Statale Adriatica Tre