Tragedia sulla statale Adriatica | tre vittime nello scontro frontale nel Ferrarese
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il drammatico incidente del mattino. Un gravissimo incidente stradale si è verificato all’alba di sabato 11 ottobre in provincia di Ferrara, lungo la statale Adriatica, nei pressi dello svincolo per Monestirolo. Erano circa le sette del mattino quando due auto si sono scontrate frontalmente, provocando una tragedia costata la vita a tre persone. Tre morti e due feriti: la ricostruzione. Secondo le prime informazioni, l’impatto ha coinvolto una Ford nera con a bordo quattro giovani e una Fiat Panda guidata da una donna di 41 anni. Il bilancio è pesantissimo: due dei ragazzi che viaggiavano sulla Ford e la conducente della Panda sono morti sul colpo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: tragedia - statale
