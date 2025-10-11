Tragedia nel Modenese 86enne uccide la moglie di 89 anni e poi si getta dal terzo piano e muore

Omicidio e suicidio questa mattina nel Modenese: un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni per poi buttarsi dal terzo piano della palazzina in cui la coppia viveva. È accaduto a Mirandola. A quanto si apprende, pare che la donna fosse affetta da demenza senile. Il marito l'avrebbe strangolata per poi lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono accorsi gli agenti del vicino commissariato che si. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragedia nel Modenese, 86enne uccide la moglie di 89 anni e poi si getta dal terzo piano e muore

In questa notizia si parla di: tragedia - modenese

