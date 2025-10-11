Tragedia in un' abitazione nel centro abitato | ultra 90enne e badante trovati morti
SAN PIETRO VERNOTICO - I corpi senza vita di un 98enne e della sua badante 44enne sono stati trovati nella serata di oggi, sabato 11 ottobre 2025, all'interno di un'abitazione, a San Pietro Vernotico. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. La drammatica scoperta risale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
