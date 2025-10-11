Tragedia famigliare per una coppia anziana di Mirandola un altro caso di omicidio-suicidio
Questa mattina intorno alle ore 8.30 è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 87 anni. E' accaduto nella periferia di Mirandola, in via San Faustino dove sono accorsi 118 e Polizia di Stato. L'anziano si sarebbe gettato dal terzo piano della propria abitazione, morendo sul colpo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: tragedia - famigliare
Charlene di Monaco, la tragedia famigliare che l’ha segnata per sempre
La tragedia famigliare si è consumata questa mattina intorno alle 4 a Montepiano, frazione di Vernio Vai su Facebook
? #CarmelaCipro, 30 anni, vigilessa di Sant’Irpino (Caserta), si è tolta la vita all'ottavo mese di gravidanza sparandosi, in casa, con la sua pistola d’ordinanza. Avrebbe partorito tra poche settimane. La tragedia, probabilmente legata a una forma di depressio - X Vai su X
Tragedia nella notte a Cornaredo: tre morti in un incendio, evacuata un’intera palazzina - CORNAREDO (MI) – Una notte di terrore in via Cairoli, dove un violento incendio scoppiato in una palazzina di quattro piani ha provocato la morte di tre persone appartenenti alla stessa famiglia. Secondo laprovinciadivarese.it
Investita per errore dal marito. La tragedia davanti a casa. Muore un’anziana di 82 anni - Il coniuge di 87 anni quando si è accorto dell’accaduto è stato colto da malore, soccorso in stato di ... Si legge su msn.com