Tragedia famigliare per una coppia anziana di Mirandola un altro caso di omicidio-suicidio

Questa mattina intorno alle ore 8.30 è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 87 anni. E' accaduto nella periferia di Mirandola, in via San Faustino dove sono accorsi 118 e Polizia di Stato. L'anziano si sarebbe gettato dal terzo piano della propria abitazione, morendo sul colpo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it