Tragedia a Mirandola | uccide la moglie malata di demenza e si toglie la vita

Dramma nella mattinata di oggi, sabato 11 ottobre. Un uomo di 86 anni ha ucciso la moglie di 89 anni, affetta da demenza senile, e subito dopo si è gettato dal balcone della loro abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 11 ottobre, sconvolgendo la tranquilla cittadina emiliana. Le prime ricostruzioni. Secondo quanto emerso, l'anziano avrebbe agito in un momento di disperazione, probabilmente legato alle difficoltà di assistere la moglie malata. Dopo averla uccisa, si sarebbe lanciato nel vuoto, trovando la morte sul colpo.

