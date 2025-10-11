Tragedia a Cornaredo | tre morti nell’incendio di una palazzina nel Milanese

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una terribile tragedia si è consumata nella notte a Cornaredo, alle porte di Milano, dove un incendio scoppiato in una palazzina di quattro piani ha provocato la morte di tre persone. Le vittime: una famiglia distrutta. A perdere la vita sono stati un uomo di 88 anni, la moglie di 82 e il figlio di 55 anni. Secondo quanto riferito dai Carabinieri del Comando provinciale di Milano, le tre vittime abitavano nello stesso appartamento, situato all’interno dello stabile andato in fiamme. Le autorità hanno disposto il sequestro dell’abitazione per consentire ai Vigili del fuoco e agli investigatori della Compagnia di Corsico di accertare le cause del rogo, ancora in fase di ricostruzione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Cornaredo: tre morti nell’incendio di una palazzina nel Milanese

In questa notizia si parla di: tragedia - cornaredo

“La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del ricordo” al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della - facebook.com Vai su Facebook

Incendio in palazzina a Cornaredo, tre morti nella notte - ROMA – Tre persone sono morte nella notte a Cornaredo, in provincia di Milano, a causa di un incendio divampato in una palazzina di quattro piani in via Cairoli. Scrive dire.it

Cornaredo, incendio in un condominio: 3 morti, deceduta un’intera famiglia - Le vittime del rogo in via Cairoli, su cui indagano vigili del fuoco e carabinieri, sono due anziani genitori di 88 e 85 anni e il figlio di 45. Scrive msn.com